Netflix-Serie „Das Damengambit“ – zu schön, um wahr zu sein

Irgendwann in der ersten Folge der Netflix-Erfolgsserie „Das Damengambit“ kommt der Moment, da sich ein Gedanke einschleicht: Ist das alles echt? Kann das wahr sein, dass eine junge Frau in den 1960er Jahren die gesamte Schachwelt dominiert – und man von alledem nichts mitbekommen hat?

Und so wird das Smartphone gezückt, gegoogelt, nachgelesen, weiter gegoogelt. Suchbegriffe: Schach, Frau, Beth Harmon – und findet: nichts. Bis auf die Information, dass die Geschichte, auf der die Netflixserie aufbaut, nicht auf der Realität, sondern auf einer Romanvorlage basiert. Nämlich dem Roman „The Queen’s Gambit“ von Walter Tevis aus dem Jahr 1983. Ein kurzer Augenblick der Enttäuschung – aber das wird auch der einzige bleiben in den sieben Folgen der Miniserie.

Beth Harmon will Schachweltmeisterin werden

Das Drehbuch der Erfolgsgeschichte: Die junge Elizabeth „Beth“ Harmon wächst in den 1950er Jahren in einem Waisenhaus in Kentucky auf. Dort lernt sie vom Hausmeister das Schachspielen kennen – und lieben. Schnell wird ihr Talent erkannt, sie mausert sich, schlägt College-Studenten, schlägt Stadtmeister, schlägt Landessieger, alles Männer, schlägt sie alle gleichzeitig – und will immer noch mehr. Den Russen will sie, es ist kalter Krieg.

A record-setting 62 million households chose to watch The Queen’s Gambit in its first 28 days, making it Netflix's biggest scripted limited series to date. pic.twitter.com/TVC3p4i5Bv — Netflix (@netflix) November 23, 2020

Beths Helferlein bei ihrem Erfolg: Erst Medikamente aus dem Waisenhaus, später Alkohol. Sie beruhigen, schüren Kreativität – lassen die Schachfiguren an der Decke den richtigen Weg aufzeigen. Sie helfen ihr erst, und zerstören sie dann. Wird sie es trotzdem schaffen?

Es geht um Schach, öde, verstaubt, langweilig – und trotzdem ist dies eine der spannendsten Serien dieses Jahres.

Vielleicht auch deshalb die erfolgreichste, wie Netflix selbst letzte Woche verkündete: 62 Millionen Haushalte haben sich die Miniserie in den ersten 28 Tagen angeschaut. Damit ist „Das Damengambit“ die bislang erfolgreichste Kurzserie des Streamingdienstes.

Am Ende behauptet sich Beth in jeder Partie

„Das Damengambit“ nimmt Nichtsahnende mit auf eine Reise in eine Fantasiewelt. In eine Welt, in der eine junge Frau alles schaffen kann, in der sie diejenige ist, die das Schachbrett, das Spielfeld, dominiert – sich in einer Männerdomäne durchsetzt und die auch ihre Süchte und Sehnsüchte zu beherrschen lernt. Das ganze Leben, so scheint es, ist eine Partie Schach – und Beth behauptet sich darin.

Anya Taylor-Joy, eine 24-jährige argentinisch-britische Schauspielerin, verkörpert die Romanfigur durch ihre Ausdruckskraft, ihre Verletzlichkeit und ihre Stärke perfekt. Sie passt in das kitschbunte Setting, ihre rotspringenden Locken, ihre Rehkitzaugen – und geht darin in keiner Sekunde unter.

Am Ende der Serie bleiben nur zwei Gedanken: Wieso ist es schon vorbei? Und: Das war zu schön, um wahr zu sein.