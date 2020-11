Erotische Weihnachtskomödie aus Braunschweig auf DVD

Das ist das Skurrile am Kultur-Lockdown: Die Theater proben zwar tapfer ihre Inszenierungen, aber mit der Generalprobe ist Schluss, Vorstellungen vor Zuschauern darf es nicht geben. Dumm gelaufen für eine Weihnachtskomödie, die kann man ja im Januar oder Februar oder März nun gewiss nicht wieder vorholen.

Dabei hatte Florian Battermann in der Komödie am Altstadtmarkt ganz darauf gesetzt, die Verluste der Frühjahrsschließungen mit einem boomenden Vorweihnachtsknüller wenigstens etwas auszugleichen. „Bäumchen wechsel dich“ heißt sein selbstgeschriebenes Stück mit dem verheißungsvollen Untertitel „Nicht nur die Nadeln fallen“. Aber nun wieder Lockdown. Und eine vielleicht rettende Idee.

Qualität wie in der Komödie am Kurfürstendamm

„Zum ersten Mal haben wir nun eine Produktion auf DVD aufgenommen. Wir hoffen, unsere Fans kaufen sie als fröhliches Weihnachtsgeschenk für ihre Lieben, dann haben wir unser Ziel, in diesen dunklen Zeiten etwas Spaß zu verbreiten, erreicht. Und kommen selber wieder einen Monat über die Runden“, sagt der Komödienchef. Mit 25 Euro kostet die DVD sogar etwas weniger als eine Theaterkarte. Ab Dienstag, 1. Dezember, ist sie erhältlich in der Komödie, der Graff und der Tourist-Info Braunschweig.

Mit Erotik und Stars startet Braunschweigs Komödie wieder durch

Die Filmqualität ist exzellent, da hat das regionale Produktionsstudio von Tonio Vakalopoulos ganze Arbeit geleistet. Das ist auch nicht bloß abgefilmtes Theater, sondern die Kamera geht auch mit den Protagonisten mit. Das Ergebnis ist von den Pidax-Klassikern aus der berühmten Komödie am Kurfürstendamm nicht zu unterscheiden.

Eheleute allein in der Kuschel-Lounge – bis der Stripper kommt

Die Schauspieler liegen prima auf ihren Rollen. Und Battermann hat als Regisseur ein Händchen dafür, seiner Komödie um ein romantisches Weihnachtswochenende im Harz-Ressort von Oderbrück dezent Tiefgang zu geben.

Vielleicht hört er das gar nicht so gern, aber am Ende sind gar nicht die Pointen das Überraschende in diesem Stück – also die altbackene Doppeldeutigkeit des problematischen Ständers beim Christbaumaufstellen gewiss nicht.

Sondern was vor allem packt in Battermanns Stück sind die glaubhaft erspielten menschlichen Hintergründe, die an diesem Heiligen Abend aufbrechen, als Kinder und Eltern wegen Eisregens nicht anreisen können und die beiden Eheleute mal wieder auf sich gestellt sind.

Nackter Klempner ist erklärungsbedürftig

Besonders Tanja Schumann spielt wunderbar direkt und dann doch ehrlich betroffen die hintergangene Gattin, die neben ihrer Bodenständigkeit als Buchhalterin und Mutter auch die Nostalgie ihrer Liebe zum Ehemann bewahrt hat. Kay Szacknys überzeugt als knuffiger, von kritischen und emotionalen Situationen immer etwas überforderter Gatte, dem man die kindliche Begeisterung für das eigene Spielwarengeschäft sofort abnimmt. Gut ist aber, dass Battermann ihn nicht gleich wieder mit einem simplen Treuebekenntnis entlässt. Tanja Schumann macht sehr ernst deutlich, dass der Neuanfang erarbeitet sein will.

Kobold im Spiel ist Sebastian Teichner als Stripper von Wernigerode. Dass eine Frauengruppe aus Magdeburg beim Junggesellinnenabschied seine Geschäftskarte mit dem Aufdruck „Notfall“ im Ressort vergessen hat, führt zu der etwas konstruierten Pointe, dass Ehepaar Bruns, als die Heizung ausfällt, den Stripper als Klempner ordert.

Neu in Braunschweig – Komödie mit Corona

Gattin Bruns ist immer gerade allein, wenn er seiner eigentlichen Berufspflicht nachkommt (die letzte Nadel fällt übrigens nicht). In flagranti ertappt von Gatte Bruns, der bei aller Töffeligkeit an die klempnerische Notwendigkeit des allzu weitgehenden Dressdowns nicht glauben will. Schön aber auch hier, wie im Schein der Heiligen Nacht jeder jeden anhört, ernst nimmt, sich anfreundet. Der Stripper ist schelmisch zwinkernd sogar offen für einen Dreier. Teichner spielt das alles herrlich selbstverständlich.

Keine Pointenschleuder, sondern menschlich wärmendes Schauspiel

Es bleibt beim Augenzwinkern, Frivolität ist in Boulevardkomödien immer nur Versprechen, am Ende wird die eheliche Ordnung wieder etabliert. Aber geschenkt ist sie nicht. Darin nimmt Battermann seine Figuren ernst. Und so ist diese Weihnachtskomödie keine Pointenschleuder, sondern ein menschlich erwärmendes Schauspiel. Das wirkt auch auf dem heimischen Fernseher. Also ruhig auch hier mal regional kaufen zum Fest.

Infos und Bestellung unter https://www.komoedie-bs.de/spielplan/spielplanvorschau/baeumchen-wechsel-dich-dvd