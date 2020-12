Die gute Hiobsbotschaft in der Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie ist in mancher Hinsicht schwer zu begreifen. Plötzlich ist da ein winziger Erreger in der Welt, der sich nahezu unaufhaltsam verbreitet, den gewohnten Gang des Lebens außer Kraft setzt, Menschen tötet, Existenzen vernichtet, Volkswirtschaften an den Rand des Kollaps bringt. Irgendwann werden Wissenschaftler eine Antwort finden, welche biologischen Prozesse das Virus hervorgebracht haben. Die Menschen biblischer Zeiten, meint Michael Strauss, hätten die Frage danach gar nicht gestellt. Sondern ihr Schicksal hingenommen. Sie hatten eine für sie schlüssige Erklärung für den Grund allen Leidens: den Abfall ihrer Vorfahren von Gott.

Strauss, studierter Theologe und Sprecher der Landeskirche Braunschweig, hat ein Buch über die Bibel und das Denken ihrer Autoren geschrieben. Mit „Im Himmel und auf Erden“ will der 58-Jährige „Gottes Geschichte mit den Menschen“ erzählen, indem er herausragende Gestalten der Bibel vorstellt und deutet. Und diese Geschichte beginnt im Garten Eden mit der „Ursünde“, wie Strauss schreibt: „Der Mensch will sich keinen Regeln unterwerfen, auch denen nicht, die ihm von Gott gesetzt sind. Und so isst er die verbotenen Früchte vom Baum der Erkenntnis.“ Seine Ursünde sei die Anmaßung, „selber Gott sein zu wollen“.

Wie das Alte Testament um Gottvertrauen wirbt

So wird er des Paradieses verwiesen und muss fortan mit allen Schicksalsschlägen zurechtkommen, die ihn jenseits der ursprünglichen Gemeinschaft mit Gott ereilen. Die Bibel erzählt von Naturkatastrophen, Vertreibungen, Brudermorden, Hungersnöten, Prüfungen. Das Alte Testament scheint vor allem einen zürnenden Gott zu bezeugen. Ist das Christentum eine Religion des Erduldens, ein Kult des Leidens, ein Kodex der Unterwerfung? Nein, meint Michael Strauss. Im Grunde würden die biblischen Erzählungen um Vertrauen in Gott und seinen Ratschluss werben, der bekanntermaßen „höher ist als alle Vernunft“.

„Auch jenseits von Eden ist Gott da“, schreibt Strauss, „anders, oft verborgen und stumm, schwer zu verstehen und von majestätischer Unverfügbarkeit, aber er ist da. Er wendet sich nicht ab und überlässt den Menschen seinem eigenen Schicksal.“

Gottes Wette mit dem Teufel um Hiob

Und er fordert: Vertrauen. Etwa wenn er Hiob unendliches Leid aufbürdet, um ihn zu prüfen. Diesen Hiob, macht Strauß deutlich, hat es nie gegeben, „er ist vielmehr eine literarische Figur, die Eingebung eines talentierten Dichters“. Mit seiner Geschichte versuche er eine weitere Antwort auf die Frage nach der Theodizee zu geben – danach, warum Gott Leid zulässt.

Der unbekannte Erzähler umrahmt seine Geschichte mit einer gleichsam faustischen Wette: Hiob, ein vermögender Mann, werde nur solange gläubig sein, wie es ihm gut geht, meint Satan. Gott hält dagegen. Und fortan geht es Hiob schlecht. Seine Schafe, Rinder und Esel sterben, sogar seine Kinder.

Welterkenntnis wird der Gotteserkenntnis untergeordnet

Die Geschichte sei vermutlich nach der Zerstörung Jerusalems und der Verschleppung der Israeliten nach Babylon geschrieben worden, die bis 539 vor Christus währte, erklärt Strauss. In der Auseinandersetzung mit der fremden Kultur habe sich die jüdische Identität herausgebildet, die auf dem Glauben und der Bindung an den einen Gott basiere. „Welterkenntnis wird der Gotteserkenntnis untergeordnet“, schreibt Strauss. Und dem Glauben an die Barmherzigkeit Gottes: Wenn die Menschen mit ihm in Gemeinschaft und nach seinen Geboten leben, werde auch das zwischenmenschliche Leben gelingen.

Das bringe die Erzählung von Hiob auf den Punkt. Nach allem Leiden wird er reichlich entlohnt. Gott verdoppelt seine Herde. Weil er trotz allem Haderns „Gottes Erhabenheit akzeptiert und ihn nicht auf die Anklagebank setzt“.

Das Moderne an der Hiob-Erzählung

Strauss hält diese Erzählung für bahnbrechend, auch weil sie schon reformatorische Grundgedanken enthalte. Schicksalsschläge seien kein Zeichen von Fehltritten, Hiob stürzt schuldlos ins Unglück. Umgekehrt sei Wohlstand auch kein Ausdruck göttlicher Gnade. Erlösung bringe allein das Vertrauen in Gott und darein, „dass er es gut mit den Menschen meint“, so Strauss.

Bei der Arbeit an seinem Buch sei ihm klar geworden, wie sehr das Neue Testament im Alten wurzele. Die Unterteilung in einen liebenden Gott hier und einen zürnenden Gott der Gesetze dort funktioniere nicht. „Schon im AT ist Gott vor allem ein Befreier, etwa wenn er die Israeliten aus Ägypten führt“, sagt Strauss.

Die Bibel als theologische Geschichtsdeutung

Dass er und die in seinem Namen Handelnden im Alten Testament auch kriegerisch und gnadenlos gegenüber Feinden geschildert werden, etwa bei der Eroberung Jerichos, sei der Zeit geschuldet, in der die Geschichten geschrieben wurden. „Die biblischen Autoren betreiben fortwährend theologische Geschichtsdeutung“, sagt Strauss. Deshalb sei es wichtig, ihre Schriften „im Lichte der Vernunft und historischer Einsichten“ zu deuten.

Was aber könnten sie uns in Zeiten der Pandemie lehren? „Eine Form von Weisheit“, meint Strauss. „Wenn ich akzeptiere, dass ich nicht der Homo Faber bin, der sein Schicksal alleine in der Hand hat, kann ich daraus eine gewisse Gelassenheit, eine innere Größe und Widerstandskraft gewinnen. Und, wichtiger noch, das Vertrauen darauf, dass ich in schicksalhaften Situationen nicht alleine bin. Die Bibel spricht uns die Gegenwart Gottes zu. Im Neuen Testament wird das gerade in der Weihnachtsgeschichte deutlich. Gott kommt den Menschen entgegen und will sein Wegbegleiter sein. Ich mag dem Schicksal ausgeliefert sein, bin aber gleichzeitig, wenn ich das glaube, geborgen in der Liebe Gottes.“

Michael Strauss: „Im Himmel und auf Erden“. Exil-Media-Verlag, 240 Seiten, 19,80 Euro.

