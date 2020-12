Maybrit Illner war krank - so war die Sendung mit Matthias Fornhoff

Maischberger, Lanz und Co.: Das sind die deutschen Talkmaster

„Maybrit Illner“: Was Boris Palmer zu einer Impfpflicht sagt

Wie raus aus dem gescheiterten Lockdown light? Bei „Maybrit Illner“ beschäftigte sich die Runde am Donnerstagabend mit der verfahrenen Corona-Lage in Deutschland. „Erst Lockdown, dann Impfung – kommen wir so durch den Winter?“, lautete der Titel der Sendung, die allerdings ohne die Gastgeberin stattfand. Da Illner mit einem Infekt – kein Corona – ausfiel, übernahm Matthias Fornoff.