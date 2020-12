„Pause“, verkündet die Flagge am Staatstheater – die wird nun wieder etwas länger andauern. Bis zum 31. Januar ruht der Vorstellungsbetrieb.

Keine Vorstellungen am Staatstheater Braunschweig bis Ende Januar

Angesichts des neuen Corona-Lockdowns gibt es am Staatstheater Braunschweig bis Ende Januar keine Vorstellungen. Der laufende Probenbetrieb werde ab 16. Dezember vorerst bis zum Ende des Lockdowns am 10. Januar eingestellt, teilte das Theater am Montag mit.

Generalintendantin: „Fällt uns nicht leicht“

Um den Spielbetrieb, sollte er im Februar wieder gestattet sein, danach genügend vorbereiten zu können, werde das Staatstheater bis zum 31. Januar keine Vorstellungen spielen. „Dieser Schritt fällt uns nicht leicht, wir halten ihn aber aufgrund der leider wieder stark steigenden Infektionszahlen für absolut notwendig“, sagte Generalintendantin Dagmar Schlingmann.

Bei bundes- und auch landesweit steigenden Infektionszahlen hatten Bund- und Länder sich am Wochenende auf einen harten Lockdown verständigt. dpa