Wie Corona unsere Kommunikation verfremdet

Ein Jahr der Entbehrungen geht zur Neige. Wir haben uns an Einschränkungen gewöhnt. Vor allem der Verlust der Nähe schmerzt. Distanz, keine Körperberührungen, Verdeckung des halben Gesichts, andererseits die ständige Präsentation der eigenen Person vor Kameras bei Video-Konferenzen sind auch Aspekte einer veränderten, komplizierter gewordenen Kommunikation. Wir verstehen uns in diesen Zeiten oft schlechter, meint der Braunschweiger Kommunikationsprofessor Rolf Nohr.

Er hält die Kommunikation für das zentrale Element der Gesellschaft überhaupt: „Gerät es unter Druck, gefährdet das die gesamte Kultur.“ Es sei eben ein Unterschied, ob man beim Reden die kompletten Gesichtszüge des Gegenübers sehe, das gesamte Bedeutungsspektrum des Mundes vom mürrischen Herabziehen bis zum spöttischen Kräuseln der Mundwinkel, vom Schmunzeln über das Feixen und das künstliche bis zum herzlichen Lächeln. Unsere Sprache hat viele Bezeichnungen für die verschiedenen Arten der Gesichtsmodulation, alle sind Teil eines nichtsprachlichen Selbstausdrucks. Ebenso wie die Körperlichkeit. Es ist eben ein großer Unterschied in der Bedeutung des Gesagten, wenn ich den Ansprechpartner dabei leicht am Arm fasse, ihm die Hand auf den Rücken lege, ihm auf die Schulter klopfe. Alles Gesten, welche die Freundlichkeit des Gesagten unterstreichen.

Nonverbale Facetten der Verständigung sind wichtig

All diese Bedeutungsnuancen gingen in Kommunikationen außerhalb des engsten Kreises derzeit verloren, meint Nohr. Aber gerade im Kontakt mit Fremden, weniger Nahestehenden, denen meine Art der Ansprache nicht vertraut ist, seien solche nonverbalen Facetten der Verständigung gerade wichtig. Besonders schwer habe es naturgemäß die uneigentliche Rede, die Ironie.

Aber auch Äußerungen der Zuneigung, der Anteilnahme, des Trostes verlören an Kraft. „Wenn dann noch die Brille beschlagen ist und ich aufpassen muss, dass ich mir nicht die Haxen breche, sind Missverständnisse programmiert.“ Bei Videokonferenzen wiederum bemerkt der HBK-Professor im Gegenteil oft ein Zuviel an Nähe. „Manche Studenten schalten bei Video-Seminaren die Kameras aus, weil ihnen der Einblick in ihre womöglich bescheidene und vielleicht auch unaufgeräumte Bude unangenehm ist, während sich der Professor womöglich in großzügigem Ambiente vor eindrucksvollen Bücherregalen inszeniert.“

Online-Konferenzen verfremden Kommunikation

Solche Konferenzen stellen neue Herausforderungen an die Verständigung dar. Nicht nur, weil in diesen Situationen durch den schmalen Ausschnitt des Sichtbaren ein großer Teil des intuitiven körpersprachlichen Ausdrucks unsichtbar bleibt. Sondern auch, weil die ungewohnte Situation eintritt, dass man während des Konferierens, vor allem auch während des Redens, permanent gefilmt wird.

Auch dadurch, so beobachtet Rolf Nohr, bekomme unsere Kommunikation etwas Verfremdendes. Der in den Sozialwissenschaften ja ohnehin zugrunde liegende Gedanke, dass jeder Mensch in bestimmten sozialen Situationen eine bestimmte Rolle spiele, werde verstärkt. „Durch die Kamera wird uns dies besonders bewusst.“ Folge: Bei Menschen, die sich bei mehr oder minder öffentlichen Auftritten ohnehin unsicher fühlten, nehme diese Unsicherheit durch die Fixierung eines Kameraauges eher noch zu. Die Dominanten hingegen, die geübten Rollenspieler, die sich stets selbstbewusst in Szene zu setzen verstünden und sich dabei auch noch zusehen und kontrollieren könnten, genössen diese Art der narzisstischen Selbstbespiegelungen.

Genauer Zuhören bei schwieriger Kommunikation

So bestehe in solchen Konferenzen die Gefahr von wachsenden performativen Ungleichgewichten zwischen den Teilnehmern: Die einen ziehen sich zurück, die anderen plustern sich auf. Zudem seien echte Gefühlslagen noch schwerer ablesbar als bei physischen Zusammentreffen. Doch der Wissenschaftler sieht auch Positives der derzeitigen Einschränkung und Verfremdung der Kommunikation bei gleichzeitiger Tendenz zur erzwungenen Vereinzelung.

Denn beide Aspekte führen nach seiner Sicht zu größerer Aufmerksamkeit aufeinander. „Wir müssen eben genau wissen, was der andere sagen will, was er meint und wie er es wirklich meint. Deshalb müssen wir uns in Momenten schwieriger Kommunikation besser konzentrieren, genauer zuhören, auch auf unterschwellige Botschaften, Zwischentöne, Anspielungen achten, nachfragen, zur Erklärung auffordern, geduldiger sein. Das müssen wir regelrecht üben. So können wir die Mängel der Corona-Kommunikation fruchtbar machen für die Zeit danach. Das haben wir auf der Habenseite.“

Auf lange Sicht ist der HBK-Professor sowieso zuversichtlich. Schließlich sei es ein Segen, über die neuen Mittel der Fernkommunikation überhaupt zu verfügen, diesbezüglich habe es einen gewaltigen Modernisierungsschub gegeben. „Vor neun Monaten hatten doch die meisten von uns noch nie eine Zoom-Konferenz erlebt.“ Das Kommunizieren dort werde sich „naturalisieren“, meint Nohr, also werden solche Konferenzen uns mehr und mehr normal erscheinen - und wir werden uns auch zunehmend natürlich verhalten. Das gilt womöglich auch für Abstand und Maske, je nachdem, wie lange die Pandemie dauert. Die Menschen werden sich in ihrer Verständigung darauf einstellen und Wege finden, die Mängel zu kompensieren. Nohr: „Es wird eine andere Art der Nähe geben.“