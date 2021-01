Fr, 01.01.2021, 09.58 Uhr

Große Silvesterfeuerwerke in Auckland, Moskau und Athen, leere Straßen in Berlin und Paris, nachdenkliche Stimmung in Japan und New York: Überschattet von der Corona-Pandemie hat die Welt den Jahreswechsel begangen. A RECAP OF CELEBRATIONS AROUND THE WORLD USHERING IN 2021