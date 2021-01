Kunst in Wolfsburg und Braunschweig: Blockbuster im Wartestand

Andreas Beitin schwärmt immer noch von dem einen Wochenende Anfang November. „Wir hatten an zwei Tagen über 1000 Besucher! Und die waren fasziniert. Die Ausstellung hätte das Zeug zum Blockbuster!“ Hätte. Hat hoffentlich noch.

Kurz nach der Eröffnung verschloss der zweite Lockdown die große Schau „In aller Munde“ über alle Facetten des menschlichen Rachens im Wolfsburger Kunstmuseum. Geplant war sie bis zum 5. April. Doch angesichts der derzeitigen Infektions-Entwicklung ist dieses Datum unbefriedigend.

Museumsdirektor Beitin: „Da stecken bis zu drei Jahren Arbeit drin, da steckt viel Herzblut drin und nicht zuletzt auch viel Geld. Da wäre es sehr schade, wenn sie nur wenige Wochen zu sehen wäre.“

Lichtempfindliche Papier-Arbeiten

Der Direktor und sein Kuratoren-Team bemühen sich deshalb derzeit, bei den Leihgebern die Verlängerung der vereinbarten Fristen für zwei Monate zu erreichen – bis Anfang Juni. Das sei zwar ein großer Aufwand, aber durchaus erfolgversprechend. Schließlich seien ja andere Museen in einer vergleichbaren Situation.

Heikel seien die Arbeiten auf Papier. Die dürfen laut Beitin eigentlich nur maximal drei Monate im Hellen hängen. „Aber wir haben in den Räumen das Licht ausgemacht, insofern herrscht dort jetzt eine Depot-Situation.“ Deshalb sei eine Verlängerung der Ausstellung auch in Hinblick auf die Versicherung der zum Teil sehr wertvollen alten Exponate „das geringste Problem“.

Wenn die Mehrzahl der Exponate samt Schlüsselwerke bleibt, wird die Ausstellung wohl verlängert

Es sei allerdings möglich, dass ein Leihgeber sein Stück zurückhaben wolle, um es einer anderen Ausstellung, womöglich in Übersee, zu geben. Wenn 80 bis 90 Prozent der Exponate in Wolfsburg bleiben könnten, so Beitin, werde die Ausstellung verlängert.

Die Komplexität der außergewöhnlich vielschichtigen Schau dürfe allerdings nicht verloren gehen. „Wir haben zwölf Kapitel, da gibt es Schlüsselwerke, ohne die man die Idee der Ausstellung gar nicht begriffe“, sagt Beitin. „Die Schau darf nicht derart ausgedünnt werden, dass der ästhetische und inhaltliche Gehalt nicht mehr kenntlich ist.“

Aber damit rechnet der Direktor nicht. Im Falle einer Verlängerung der Rachen-Schau will er auch keine andere der geplanten Ausstellungen in seinem Haus streichen - nur verschieben. Die mit Spannung erwartete Schau über das Öl-Zeitalter werde dann eben nicht, wie geplant, Anfang Juli eröffnet, sondern erst im September. Ebenso die darauf folgenden Ausstellungen zum Thema „Es werde Licht“ und zum Feminismus.

Lockdown-Auswirkungen auf Finanzen und Digital-Angebot

Insofern hat der Lockdown für Andreas Beitin auch einen positiven Aspekt: „Ich schreibe gerade an einem Katalog-Vorwort. So etwas kann man dann auch mal tagsüber machen und nicht nur abends oder am Wochenende, wie sonst.“ Wirtschaftlich hält das Museum den Lockdown laut Beitin aus. Einerseits spare man zwar Kosten wegen der wegfallenden Aufsichten. Andererseits sei dem Haus durch die leer stehende Rachen-Ausstellung „eine riesige Menge an Eintrittsgeldern“ entgangen. Doch solche Verluste ließen sich durch die Verschiebungen der Ausstellungsfolge zumindest einigermaßen kompensieren.

Ansonsten will der Direktor das Digital-Angebot weiter stärken, will zum Beispiel, dass in der digitalen Begleitung der Rachen-Ausstellung nicht nur „Kuratoren ihr Herrschaftswissen verbreiten“, sondern auch andere Mitarbeiter, etwa aus der Technik, über ihre Lieblingsstücke sprächen.

Ganz grundsätzlich will Beitin sein Haus via Internet zum „Zentrum der intellektuellen kunstwissenschaftlichen Fragen unserer Zeit“ weiter ausbauen.

Stellvertretender Museumsdirektor: Änderung der Verträge aufwendig, aber unproblematisch

Relativ gelassen reagiert auch Thomas Döring auf den zweiten Lockdown. Und das, obwohl im Braunschweiger Herzog-Anton-Ulrich-Museum Ende Januar eine ehrgeizige Ausstellung mit Werken des Malers Max Beckmann und seinen Wurzeln im Braunschweigischen beginnen sollte.

„Wir haben den Termin aber bereits im vergangenen Frühjahr verschoben“, erklärt der stellvertretende Direktor und Leiter des Kupferstichkabinetts. „Weil damals die Situation sehr unklar war und vielen Leihgebern zu ungewiss.“

Nun ist die Eröffnung auf den 29. Oktober terminiert. Die Leihgeber hätten sehr kollegial reagiert. Die Änderung der Verträge sei aufwendig, aber unproblematisch gewesen. Döring: „Das wurde unaufgeregt geregelt. Wir verleihen unsere Stücke ja auch oft, da geht man kollegial miteinander um.“

Verzichten habe man nicht müssen, obwohl Beckmann derzeit häufig ausgestellt werde und entsprechend oft verliehen: „Da haben wir Glück gehabt. Wir können alle Bilder zeigen, die wir auch zur Eröffnung im Januar gezeigt hätten.“

Spurensuche in Helmstedt

Schwieriger sei die Forschungsarbeit in Archiven gewesen. „Da kommt man im Moment kaum rein. Und wir zeigen ja Dinge, die vorher noch nie zu sehen waren.“ Etwa eine Gouache, die Beckmann 1936, ein Jahr vor seiner Emigration, von seinen Eltern in Helmstedt gemalt habe - visionär als junge Leute. Er ein Müller, sie eine Bauerntochter. Für Döring ein Beweis, dass sich der große Künstler ein Leben lang mit seiner Herkunft beschäftigt habe.

Das Bild aus dem Anton-Ulrich-Museum malte Max Beckmann als junger Mann in Braunschweig. Foto: Museum

Die Braunschweiger Schau will demnach nicht den Künstler zeigen, bevor er Beckmann war, sondern die Wirkmacht seiner Herkunft im gesamten Werk aufspüren. „Der Titel sagt alles“, freut sich Döring: „Max wird Beckmann – es begann in Braunschweig“. Auch diese Schau, so scheint es, hat gute Chancen, zum Blockbuster zu werden.

Ausstellung zu Silbermöbeln des Welfen ab März geplant

Zuvor will das Braunschweiger Museum noch eine Ausstellung über die Silbermöbel des Welfen eröffnen - am 26. März. Ob das dann schon klappt? „Da ist die ganze Logistik einfacher, weil die Möbel sich bereits bei uns befinden“, erläutert Döring. „Wir gehen davon aus, dass wir eröffnen können. Wir haben unser Hygiene- und Sicherheitskonzept derart verfeinert, dass wir sagen können: Wir sind einer der sichersten Orte überhaupt.“