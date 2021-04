"Anne Will": Das sind die Gäste heute Abend

"Anne Will": Das sind die Gäste des ARD-Talks am Abend

Es ist einer der prominentesten Sendeplätze, den die ARD zu bieten hat: sonntags nach dem "Tatort". Dann spricht Moderatorin Anne Will in ihrer gleichnamigen Talkshow mit ihren Gästen über aktuelle Themen aus Politik und Gesellschaft.

Journalisten, Politikerinnen und Experten nehmen bei "Anne Will" Platz. "Politisch denken, persönlich fragen", das ist das Motto der Talkerin. Die ARD gibt die Gäste in der Regel vorab bekannt. Die Sendung wird live ausgestrahlt. Lesen Sie hier: "Anne Will": Diese Gäste kommen am häufigsten in die Sendung

Am Sonntag, 25 April, sind diese Gäste in der Sendung:

Annalena Baerbock, Grünen-Politikerin

Gabriel Felbermayer, Wirtschaftswissenschaftler

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Richterin

Viola Priesemann, Physikerin

Wolfgang Merkel, Politikwissenschaftler

TV-Moderatorin Anne Will.

Die Talkshow von Anne Will gehört seit Jahren zu den beliebtesten im deutschen Fernsehen. Sie dauert 60 Minuten und startet in der Regel sonntags um 21.45 Uhr. Die Erstausstrahlung war am 16. September 2007. Produziert wird die Sendung von Wills eigener Produktionsfirma Will Media GmbH.

