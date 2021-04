"LOL": Zweite Staffel kommt – diese Promis sind dabei

Berlin. Die Amazon Comedy-Show "LOL: Last One Laughing" geht in die zweite Runde. Wann die neue Staffel startet und welche Promis dabei sind.

Früher hatte die deutsche Comedy-Elite Shows im Abendprogramm, inzwischen wird auf Streaming-Plattformen gelacht – mit Erfolg. Kurz nach dem Finale der ersten Staffel "LOL: Last One Laughing" hat Amazon Prime den Start und die Teilnehmenden der zweiten Staffel verkündet.

Bereits im Herbst wird die neue Staffel auf Amazon Prime ausgestrahlt - unter anderem mit Bastian Pastewka, Klaas Heufer-Umlauf, Martina Hill und Annette Frier. Ein zweites Mal werden Anke Engelke, Max Giermann und Kurt Krömer dabei sein. Durch die Sendung führt wieder Michael Bully Herbig.

"LOL" ist meist gesehener Titel aller Zeiten bei Prime Video Deutschland

Dass die Amazon Originals-Serie verlängert wird, ist nicht verwunderlich. "'LOL: Last One Laughing' bricht Streaming-Rekorde und ist der am meisten gesehene Titel aller Zeiten bei Prime Video in Deutschland", wie Philip Pratt, Leiter deutsche Amazon Originals bei Amazon Studios, verkündete. Lesen Sie hier: Barbara Schöneberger über "LOL: Last One Laughing"

Das Prinzip von "LOL" ist simpel: Die Teilnehmenden dürfen nicht lachen. Und das dürfte schwerfallen, denn die Comedy-Stars müssen einander zum lachen bringen. Wer zuletzt lacht, gewinnt die Show und bekommt 50.000 Euro Preisgeld, was für einen guten Zweck gespendet wird. Die erste Staffel gewann Torsten Sträter. Das Format gibt es bereits in anderen Ländern, die Vorlage für die Show kommt aus Japan.

