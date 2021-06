Bären-Verleihung auf der Berlinale in Berlin

Bären-Verleihung auf der Berlinale in Berlin

Mo, 14.06.2021, 07.08 Uhr

Die ersten Tage der Berlinale sind vergangen, Filmschaffende und -begeisterte genießen das Filmfest in vollen Zügen. In einer Preisverleihung haben die Gewinner am Sonntagabend ihre Bären offiziell und ganz persönlich erhalten.