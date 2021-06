"Voice of Germany"-Premiere für Sarah Connor

Sarah Connor ist das neue Gesicht der "The Voice of Germany"-Staffel.

Berlin (dpa) – Zwei frische Gesichter beim Casting-Dauerbrenner: Sarah Connor (41, "Vincent") und Johannes Oerding (39, "An guten Tagen") sind in der elften "The Voice of Germany"-Staffel als Coaches dabei.

Das bestätigte ProSiebenSat.1 der Deutschen Presse-Agentur. Neben den beiden Neuen werden auch Routinier Mark Forster (38) und Songwriter Nico Santos (28) um die besten Nachwuchstalente kämpfen. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung über die künftige Konstellation berichtet.

""The Voice" ist für mich die Musikshow, in der wirklich respektvoll und ganz behutsam mit den Talenten umgegangen wird", sagte Oerding der dpa. "Ich hoffe, dass ich mit meinen erfahrenen Ohren als Sänger die besonderen Stimmen rausfiltern kann."

Die Dreharbeiten für die ab Herbst auf Sat.1 und ProSieben ausgestrahlte Staffel beginnen im Juli in Berlin. Die Macher hatten zuvor erklärt, dass Yvonne Catterfeld, Stefanie Kloß, Rea Garvey und Samu Haber nicht mehr dabei sein werden. Die vier hatten sich in der letztjährigen Jubiläumsstaffel zwei Doppelstühle geteilt.

Connor gehört zu den kommerziell erfolgreichsten deutschen Musikerinnen und singt mittlerweile – genauso wie Forster und Oerding – auf deutsch. Erfahrungen mit Castingshows sammelte sie zwischen 2010 und 2012 als Jury-Mitglied in der Show "X Factor" (RTL/Vox). Oerding war zuletzt als Gastgeber der Vox-Musiksendung "Sing meinen Song" zu sehen. Zusammen mit Wincent Weiss steuert er mit "Die guten Zeiten" den Song zur EM-Berichterstattung der ARD bei.

© dpa-infocom, dpa:210625-99-135955/3