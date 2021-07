Kein erhöhtes Risiko bei Corona-Testkonzert in Paris

Do, 08.07.2021, 19.55 Uhr

Am 29. Mai fand ein Testkonzert mit fast 4.000 maskierten und getesteten Zuschauern in der Pariser Accor Arena statt. Nun kommen Forscher zu dem Ergebnis: Es hat kein erhöhtes Ansteckungsrisiko gegeben.