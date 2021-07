Prinz Harry will Memoiren veröffentlichen

Di, 20.07.2021, 07.59 Uhr

Prinz Harry will Ende 2022 seine Memoiren veröffentlichen: Das teilt der New Yorker Buchverlag Penguin Random House mit. In dem Buch will der Enkel von Queen Elizabeth II. wohl Fehler und Lektionen aus seinem Leben offenlegen.