US-Fernsehstars feiern 73. Emmy-Verleihung

Hunderte US-Fernsehstars haben zu Beginn der Emmy-Verleihung in Los Angeles mit dem Song "Just a Friend" des verstorbenen Rappers Biz Markie gedacht und die Kraft des Fernsehens gefeiert.

"Fernsehen, du hast, was ich brauche", sangen viele der Nominierten zum Start der Show. Markie war im Juli im Alter von 57 Jahren gestorben.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die ersten Auszeichnungen des Gala-Abends gingen danach für die besten Nebenrollen in Comedy-Serien an Hannah Waddingham für ihre Rolle als Vereinsmanagerin und an Brett Goldstein als alternder Fußballstar in "Ted Lasso". Die beim Streaminganbieter Apple+ laufende Serie galt zuvor in den Comedy-Kategorien mit 20 Nominierungen als Top-Favorit.

© dpa-infocom, dpa:210920-99-283173/2