„Germany's next Topmodel”: Warum der GNTM-Auftakt dem „Bachelor” ähnelt

Berlin. Auftakt der neuen Staffel von „Germany’s next Topmodel” mit Heidi Klum. Doch eine Szene erinnert stark an die RTL-Show „Bachelor”.

Wie in jedem Jahr sucht Heidi Klum auch 2022 “Germany’s Next Topmodel”. Schon jetzt steht fest: Es gibt ganz besondere Teilnehmerinnen.

Noch mehr „Diversity“ ist das Credo der 17. Staffel „Germany’s next Topmodel” (GNTM) auf ProSieben. 1,54 bis 1,95 Meter sind die Show-Teilnehmerinnen groß, 18 bis 68 Jahre alt, Konfektionsgrößen 30 bis 54. Model Heidi Klum will damit ein Zeichen setzen, heißt es.

Schon in der ersten Folge von „GNTM“ wird klar, dass viele Designerinnen und Designer noch nicht soweit sind: „Sie sagen, sie wollen Diversity, aber so wirklich dann auch nicht“, sagt Klum. „Das ist immer so ein komischer Zwiespalt: Die wollen das alle, sagen sie, aber dann, wenn man das gerne machen möchte, gibt es nur wenige die mitziehen“, wirft Klum ihnen vor. Viele seien abgesprungen, als sie die Konfektionsgrößen der „GNTM“-Teilnehmerinnen erfahren haben. „Ich hoffe, dass ich da den Designern auch einen Tritt in den Hintern verpassen kann“, sagt die 48-Jährige.

Mehr Vielfalt bei „GNTM“: Kein reiner Akt der Gerechtigkeit

Damit setzt die Show einen Weg fort, der schon in den vergangenen Staffeln eingeschlagen wurde. Curvy- und Transgender-Models kamen gut an beim Fernsehpublikum. Es geht Heidi Klum also vielleicht nicht nur um mehr Vielfalt und Gerechtigkeit, sondern auch um die Quote und der aufkommenden Kritik den Wind aus den Segeln zu nehmen. Seit Jahren wird Klum vorgehalten, die Show vermittele ein unrealistisches, teils ungesundes Frauenbild.

Wollen Models werden: Kashmira (v.l.), Laura W., Laura B., Paulina, Jasmin. Foto: ProSieben/Richard Hübner

Fakt ist, dass im High-Fashion Bereich immer noch überwiegend Models über den Laufsteg schreiten, die mindestens 1,73 groß und sehr schlank sind. Somit muss sich die Show in diesem Jahr auch dem Vorwurf stellen, dass es sich nicht wirklich um eine Model-Show, sondern vielmehr eine Influencer-Akademie handelt.

68 Jahre alte Kandidatin bei Model-Show

„Ich wollte schon immer modeln“, ist ein Satz, den man schon oft gehört hat bei „GNTM“. Nur ist er diesmal viel glaubwürdiger. Barbara Radtke ist 68 Jahre alt, vierfache Mutter und fünffache Oma. Ihre Eltern hätten es nicht gewollt, dass sie modele. Ihr Mann später auch nicht. Und mit ihren Kindern hatte sie keine Zeit. Jetzt ist sie Rentnerin, geht gerne Skifahren, Wandern, macht Fitness und Yoga. „Mir läuft die Zeit weg. Ich hoffe, ich werde über 100“, begründet sie freimütig ihre Teilnahme.

31 Models sind in diesem Jahr dabei. Statt Casting-Einblicken sieht man die Kandidatinnen diesmal direkt bei der Ankunft in Athen, um auf einer Fashion-Show der Designerin Jasmin Erbas zu laufen. Dafür werden sie in Zweier- und Dreier-Gruppen einzeln vorgefahren und von der Model-Mama höchstpersönlich begrüßt. Das mutet etwas komisch an, erinnert diese Szenerie doch an die erste Folge des „Bachelors“, wo nacheinander die Damen aus dem Auto steigen und sich ihm vorstellen.

„Models“ statt „Mädchen“

Gemeinsam mit Barbara Radtke steigt Lieselotte Reznicek aus. „Wir bringen Stimmung in den Laden. Allerdings brauchen die älteren Damen ihre Brillen“, so die 66-Jährige. „Darf ich euch duzen“, fragt Heidi Klum direkt. Das sei in Ordnung. „Mädchen kann ich jetzt ja nicht mehr sagen“, stellt sie jedoch fest – und verbannt damit eine der wohl bekanntesten und in jedem GNTM-Trinkspiel als „Meeeedchen“ vorkommende Vokabel. „Models“ soll es jetzt heißen.

Lange hält sie das jedoch nicht durch. „Ich versuche es die ganze Zeit, aber immer wieder rutscht mir Mädchen raus“, gesteht Heidi Klum, nachdem sie die anderen Kandidatinnen begrüßt hat.

Ob sie einen Instagram-Account haben, will sie von den beiden Damen wissen. „Nein“, heißt es einstimmig. Das werden sie jetzt ändern, verspricht Klum und bestätigt damit den Eindruck der Influencer-Akademie.

Kylie Minogue als Stargast bei der ersten Fashion Show

Insgesamt tut die Neuausrichtung der Show gut. Sie macht neugierig. So fragt man ich, ob die breite Altersspanne Einfluss auf die sonst teils überbordenden Konflikte zwischen den Kandidatinnen hat. Die Aufgaben werden für alle dieselben sein in der Show, das verspricht Heidi Klum direkt den beiden ältesten Kandidatinnen. „Da kann ich keine Rücksicht nehmen“, sagt sie.

Nach der Fashionshow steht die erste Entscheidung aus. Kylie Minogue nimmt als Gastjuorin neben Heidi Klum Platz. Foto: ProSieben/Richard Hübner

Einiges ist aber auch wie immer: Bei der ersten Show, bei der Kylie Minogue als Star-Gast dabei ist, gibt es die üblichen Bilder. Wackelnde Knie, aus den Schuhen rausflutschende Füße, wedelnde Hände. Und drei Kandidatinnen, die gehen müssen: Paulina, Meline und Emilie.

