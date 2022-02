Songwriter Pop Braunschweig Nora B. Vida – Wie eine heimliche Liebe in Wolfsburg zerbricht

„My Heart is my Voice“: Die Wolfsburger Sängerin und Songschreiberin Nora B. Vida im Braunschweiger Live-Club Hotel Nord.

Braunschweig. Die Sängerin und Songschreiberin hat eine Krise in ein Album verwandelt. Jetzt stellte sie es im Live-Club Hotel Nord vor. Was daran überzeugt und was nicht.