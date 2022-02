RTL bringt „100.000 Mark Show" mit Ulla Kock am Brink zurück

Für das “Wetten, dass…”-Comeback mit Thomas Gottschalk schalteten am Samstagabend viele den Fernseher an. Mit diesen Erfahrungen wurde der Promi zu dem lockeren Moderationstalent von heute.

Nach „Wetten, dass...?" geht es weiter mit der Nostalgie-Welle im deutschen Fernsehen. RTL will die „100.000 Mark Show“ mit Moderatorin Ulla Kock am Brink (60) wieder auf die Bildschirme bringen.

„Mit der Wiederauferstehung des legendären RTL-Klassikers 'Die 100.000 Mark Show', damals wie heute mit Kultmoderatorin Ulla Kock am Brink, geben wir dem Retro-Trend bei RTL noch mehr Platz“, erklärte RTL-Geschäftsführer Henning Tewes am Mittwoch (23.2) in einem Interview mit dwdl.de.

Fernseh-Shows: Mehrere Klassiker starten wieder

Auch in Zeiten des Euro soll die Sendung weiter „Mark" im Titel tragen, so ein RTL-Sprecher. „Die 100.000 Mark Show" war in den 1990er-Jahren ein großer Quoten-Erfolg. Nach unterschiedlichen Spielen mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Finale einen Safe öffnen, um an den Hauptgewinn von 100.000 Mark zu gelangen.

Werner Schulze-Erdel (l.), Ulla Kock am Brink und Harry Wijnvoord 1993. Foto: Imago Images

Damals eine extrem hohe Gewinnsumme für eine Spielesendung. Die meisten Folgen moderierte Ulla Kock am Brink, 1998 übernahm Moderator Franklin – eigentlich Frank Schmidt – die Sendung. Im Jahr 2000 wurde die Show vorerst eingestellt.

Ulla Kock am Brink 2019 in Hamburg. Foto: Imago Images

Zuletzt sind im deutschen Fernsehen mehrere Show-Klassiker wiederbelebt worden - darunter „Geh aufs Ganze“ (Sat.1), „TV total“ (ProSieben) und „7 Tage, 7 Köpfe“ (RTL). Ebenfalls zurückkommen soll die RTL-Sendung „Der Preis ist heiß“ mit Moderator Harry Wijnvoord. Aber auch neue TV-Formate wie „Peter Maffay – Begegnungen" sind in den vergangenen Monaten an den Start gegangen. (msb/dpa)

