Bekannt aus "Seinfeld": Estelle Harris gestorben

Die aus der Kultserie "Seinfeld" bekannte US-Schauspielerin Estelle Harris ist tot. Harris sei im Alter von 93 Jahren gestorben, berichtete unter anderem der Nachrichtensender CNN am Sonntag unter Berufung auf ihren Manager.

Die 1928 in New York geborene Harris hatte mit Rollen am Theater begonnen und dann unter anderem auch als Synchronsprecherin, Komikerin und für Film und Fernsehen gearbeitet. Berühmt wurde sie vor allem durch eine Nebenrolle in der TV-Serie "Seinfeld", in der sie die Mutter von George Costanza (gespielt von Jason Alexander) spielte.

