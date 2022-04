Hannover. Die legendäre linke US-Rockband tritt am 3. September erstmals seit elf Jahren wieder in Deutschland auf – open air auf der Expo-Plaza.

Rage Against The Machine mit Sänger Zack de la Rocha (links) und Gitarrist Tom Morello bei einem Konzert 2010 in Madrid.

Open-Air-Konzerte Rage Against The Machine kommen im September nach Hannover

Die Agentur Hannover Concerts kann mit einem Knüller für Rockfans aufwarten: „Rage Against The Machine, die Rock-Revolutionäre aus Los Angeles, bestätigen ihre erste Deutschland-Show seit mehr als elf Jahren“, vermeldet Sprecher Karsten Seifert. Die Band werde am 3. September „ein exklusives Open-Air-Konzert“ auf dem Expo-Plaza-Gelände spielen. Und zwar in Originalbesetzung mit Frontmann Zack De La Rocha, Gitarrist Tom Morello, Bassist Tim Commerford und Schlagzeuger Brad Wilk.

Rage Against The Machine gründeten sich 1991 in Los Angeles. Gleich das erste, mit dem Bandnamen betitelte Album machte die Gruppe weltweit bekannt. Ein kraftvoller Crossover-Sound mit Rap- und Grunge-Elementen, De La Rochas leidenschaftliche Stimme und charismatisches Auftreten und dezidiert politische Texte in Hits wie „Killing in the Name“ und „Bullet in the Head“ verliehen dem Quartett ein einmaliges Profil.

Bandspaltungen und Wiedervereinigungen

Die Band tourte weltweit und veröffentlichte in den 90er Jahren zwei weitere Studioalben, bei denen Hip-Hop-Elemente stärker hervortraten. Im Jahr 2000 stieg Frontmann De La Rocha aus, weil er sich mit den übrigen Mitgliedern über die Weiterentwicklung der Gruppe uneins war. Die gründeten daraufhin mit dem früheren Soundgarden-Sänger Chris Cornell vorübergehend die Band Audioslave. 2007 kam es zur Wiedervereinigung von Rage Against The Machine und einer Reihe gemeinsamer Live-Auftritte bis 2011. Ein neues Studioalbum entstand aber nicht, und 2015 verkündete De La Rocha erneut, sich wieder Soloprojekten widmen zu wollen.

Europa-Tour ab Ende August

Die übrigen Bandmitglieder machten mit den Rappern Chuck D und B-Real von Public Enemy und Cypress Hill als neuen Frontmännern unter dem Namen Prophets of Rage weiter – bis De La Rocha 2000 erneut zu Rage Against The Machine zurückkehrte. Geplante Touren wurden wegen der Covid-Pandemie aber verschoben. Ab Juli will die Band nun zunächst durch die USA touren, ab Ende August durch Europa. Das Konzert auf der Expo-Plaza Hannover ist bisher das einzige in Deutschland angekündigte.

Karten gibt es laut Veranstalter ab dem 25. April zunächst nur bei livenation.de und magenta-musik-360.de, ab dem 27. April auch bei der konzertkasse.de und anderen Vorverkaufsstellen.

