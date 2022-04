Michael Patrick Kelly singt Anfang 2023 in Braunschweig

Michael Patrick Kelly, hier bei einem Aufritt während der Verleihung des Deutschen Radiopreises 2020 in Hamburg, kommt mit seinem aktuellen Album „B.O.A.T.S.“ am 14. Februar 2023 in die Volkswagen-Halle.

Braunschweig. Michael Patrick Kelly und Band kommen mit ihrem fünften Studioalbum „B.O.A.T.S.“ im Gepäck am 14. Februar 2023 in die Volkswagen-Halle.

„Paddy“ Kelly wurde als drittjüngstes Mitglied der Kelly Family bekannt, deren Superhit „An Angel“ er als 15-Jähriger schrieb. Einige Monate nachdem er 2003 sein erstes Solo-Album „In Exile“ veröffentlicht hatte, zog sich der Sänger und Songschreiber aus der Öffentlichkeit zurück und trat dem Orden der Gemeinschaft vom heiligen Johannes bei.

Sechs Jahre als Mönch gelebt

Sechs Jahre lebte Kelly als Mönch in Klöstern in Frankreich und Belgien, bevor er 2011 sein Comeback als Musiker feierte. Seitdem veröffentlichte das frühere Teenie-Idol vier weitere Studioalben und war als Mitwirkender und Coach in populären TV-Shows wie „Sing meinen Song“ und „The Voice of Germany“ präsent.

„Ich freue mich tierisch, endlich wieder auf Tour zu gehen. Ich fühle mich grad wie ein Rennpferd, welches nur drauf wartet, bis die Schranke aufgeht, um meine Musik mit den Menschen live zu feiern”, wird der 44-Jährige in einer Pressemitteilung von Veranstalter Undercover zitiert.

Vorverkauf beginnt am 28. April

Karten für sein Konzert in Braunschweig gibt es ab 28. April bei Eventim und ab 29. April an allen Vorverkaufsstellen wie der konzertkasse.de.

