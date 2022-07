Wolters Applaus Garten Wie Bosse seine Songs in Braunschweig pur bringt

Der 42-jährige Popstar spielt vier Akustik-Konzerte in seiner Heimatstadt - ein paar Eindrücke vom ersten. Video: Florian Arnold

So klingen Bosses Songs ganz pur im Wolters-Garten

Braunschweig. Vier Open-Air-Konzerte in Folge gibt der 42-jährige Singer-Songwriter in seiner Heimatstadt - akustisch, ohne große Verstärkung. So war der Auftakt.