Brad Pitt begeistert Berlin auf dem roten Teppich

Mi, 20.07.2022, 00.23 Uhr

Deutschland-Premiere für den Film "Bullet Train" in Berlin: Auf dem roten Teppich in der Hauptstadt spricht Hollywood-Schauspieler Brad Pitt von seiner denkwürdigsten Zugfahrt und die anderen Stars aus dem Film schwärmen von der Stimmung am Set.

