Angriff auf Salman Rushdie: Noch keine Hinweise auf das Motiv

Sa, 13.08.2022, 12.23 Uhr

Am Freitag griff ein 24-Jähriger den Autor Salman Rushdie auf einer Bühne in den USA mit einem Messer an und verletzte den 75-Jährigen schwer. Nach Angaben seines Agenten hat Rushdie schwere Verletzungen davon getragen. Über das Motiv der Tat ist noch nichts bekannt.

