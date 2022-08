Eine historische Aufnahme des Versammlungssaals in der Heil- und Pflegeanstalt Königslutter während der Euthanasie-Morde der Nazi-Zeit. Ärzte schickten von dort aus 190 Patientinnen und Patienten zur Ermordung nach Bernburg. Eine Ausstellung in der Gedenkstätte Schillstraße in Braunschweig widmet sich dem Thema.