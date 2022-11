Über 33.000 Pfeifen: Größte Orgel der Welt ertönt in den USA

Di., 08.11.2022, 07.23 Uhr

In Atlantic City im US-Bundesstaat New Jersey erwacht die größte Pfeifenorgel der Welt zu neuem Leben: Das Mega-Instrument wurde in den 20er-Jahren zur Hochzeit des Badeortes gebaut und bei einem Hurrikan 1944 schwer beschädigt. Auch dank privater Spenden erklingt die Orgel jetzt wieder in ihrer ganzen Pracht.

Video: Kultur, Kunst, Unterhaltung