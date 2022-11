Senta Berger beim Braunschweiger Filmfest ausgezeichnet

Braunschweig. Die Schauspielerin erhielt am Samstag im Staatstheater „Die Europa“, den mit 25.000 Euro dotierten Hauptpreis des Festivals.

Die Schauspielerin Senta Berger hat den mit 25.000 Euro dotierten Hauptpreis des Filmfests Braunschweig, den Europäischen Schauspielpreis „Die Europa“, in Empfang genommen.

Schauspielerin Senta Berger ist am Samstag als Stargast beim internationalen Filmfest in Braunschweig ausgezeichnet worden. Die 81-Jährige erhielt am Abend „Die Europa“, den mit 25.000 Euro dotierten Hauptpreis des Festivals, im Großen Haus des Staatstheaters der Stadt. Der europäische Schauspielpreis wird laut den Organisatoren als Auszeichnung für herausragende darstellerische Leistungen und Verdienste um die europäische Filmkultur verliehen.

Mit über 100 Filmproduktionen, legendären Theaterauftritten und zahlreichen Fernsehrollen sei Berger eine der erfolgreichsten Vertreterinnen des deutschen, europäischen und internationalen Films, hieß es zur Würdigung der österreichischen Schauspielerin. In den Vorjahren waren auch Filmgrößen wie Sebastian Koch oder Mario Adorf in Braunschweig geehrt worden.

250 Filme mit 50 Premieren standen beim Braunschweiger Filmfestival auf dem Programm

Bei der am Sonntag zu Ende gehenden 36. Auflage des Festivals standen fast 250 Filme mit mehr als 50 Premieren auf dem Programm. Mit zusammen 67.000 Euro für zehn Festival-Preise wurde 2022 eine Rekordsumme vergeben. Mit Blick auf den andauernden Krieg gegen die Ukraine wollten die Organisatoren die Filmkultur des Landes besonders hervorheben und ukrainischen Filmfestivals eine Plattform bieten. Kooperationen seien mit dem Odesa International Film Festival (OIFF) sowie mit dem Kyiv International Short Film Festival (KISFF) entstanden.

