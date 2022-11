Braunschweig. Der Berliner Verleih UCM.One will den Abenteuerstreifen um eine Jugendgruppe der Landeskirche bundesweit auf die Leinwände bringen.

Jugendliche aus der Propstei Bad Harzburg haben mit Schauspiel-Promis wie Frederick Lau (Mitte) den Film „Fisch im Fell“ gedreht. Jetzt soll er bundesweit in die Kinos kommen.

Landeskirche Braunschweig Braunschweiger Jugendfilm „Fisch im Fell“ kommt in die Kinos

Der von Jugendlichen aus der Landeskirche Braunschweig produzierte Film „Fisch im Fell“ ist voraussichtlich ab Mitte 2023 deutschlandweit in den Kinos zu sehen. Das erklärte Landesjugendpfarrer Martin Widiger nach der Premiere des Films im Rahmen des Braunschweiger Filmfests: „Wir haben mit UCM.One einen Verleiher gefunden, der verstanden hat, worum es in dem Film geht: Ein Jugendprojekt, aus dem ein Kinofilm entstanden ist, der auch noch richtig gut ist“, sagte Widiger bei der Premierenfeier am Sonntag im Theologischen Zentrum Braunschweig.

Dieter Hallervorden und Frederick Lau spielen mit

„Fisch im Fell“ wurde von Widiger und dem Bad Harzburger Propsteijugenddiakon Michael Marintschak mit zahlreichen Jugendlichen aus der Harzregion entwickelt. Unter der Regie des Filmemachers Dean Benzin wurde mit den Jugendlichen und prominenten Gastschauspielern wie Dieter Hallervorden und Frederick Lau im Sommer 2021 gedreht. Der Film erzählt vom abenteuerlichen Trip einer Jugendgruppe aus der Harzregion nach Südtirol und den Spannungen, die sich daraus ergeben.

Joachim Keil, Geschäftsführer des Verleihs UCM.One, ist laut Mitteilung der Landeskirche vor allem von der Energie des Films begeistert. „Auch die Art und Weise, wie beispielsweise das Thema Homosexualität behandelt wird, hat mich bewegt“, sagte Keil.

Sechsstelliges Budget

„Fisch im Fell“ war beim Filmfest im Wettbewerb „Heimspiel“ für Produktionen mit regionalem Bezug nominiert, gewann allerdings nicht. Die Landeskirche und Förderer hatten das Filmprojekt mit einer mittleren sechsstelligen Summe unterstützt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Roadmovie aus der Landeskirche beim Braunschweiger Filmfestival

Das sind die Gewinner des 36. Braunschweiger Filmfests

Französisches Familiendrama bezaubert Braunschweigs Filmfans

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de