Mike Singer sagt Autogramm-Tour aus Angst vor Massenansturm ab

Braunschweig Der YouTube-Star musste am Mittwoch seine Autogrammstunde in Braunschweig absagen. Nun findet die gesamte Tour nicht mehr statt.

Aus Sorge um die Sicherheit von Fans ist eine Autogrammstunden-Tour von YouTube-Star Mike Singer (18) abgesagt worden. Zunächst wurde Singers Auftritt in einem Einkaufszentrum in Braunschweig am Mittwochnachmittag aus Sorge vor einem Massenansturm kurzfristig gestoppt, nachdem es am Vortag bei einem ähnlichen Termin des YouTubers in Wuppertal wegen des Riesenandrangs Verletzte gegeben hatte. Am Donnerstag entschieden sich dann die Plattenfirma Warner Music und die beteiligten Märkte aus Sicherheitsgründen zur Absage der kompletten Tour, bei der Singer Autogramme geben und mit Fans für Selfies posieren wollte.

„Es macht mich unendlich traurig, dass wir diese Tour, auf die ich mich schon sehr lange gefreut habe, nicht wie geplant durchziehen können“, teilte Singer auf seinem Instagram-Account mit. Insgesamt waren elf Termine geplant gewesen, am Donnerstag sollte es in Bremen weitergehen.

Der junge Popsänger aus Offenburg (Baden-Württemberg) wollte nach der Veröffentlichung seines neuen Albums „Deja Vu“ noch bis Anfang März durch Deutschland und Österreich touren. Dem Internetstar, der Pop im Stil von Justin Bieber auf Deutsch singt, folgen 1,4 Millionen Fans auf Instagram, rund 360 000 bei Facebook und 580 000 bei YouTube. Seine Anhänger nennen sich Mikinators.

In Wuppertal war die Veranstaltung mit rund 1300 Fans abgebrochen worden, weil 28 Jugendliche von Rettungskräften betreut werden mussten. Einige von ihnen waren kollabiert, sieben mussten mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. dpa