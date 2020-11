Song-Playlist für den Corona-Lockdown: Glück in der Dunkelheit

Music was my first love, and it will be my last…“ (John Miles): Musik hilft (mir) immer, in allen Lebenslagen, in deprimierenden Momenten, in schwierigen wie schönen Zeiten. Musik spendet Zuversicht, lenkt ab, legt den Finger in die Wunde. Musik transportiert aber auch Aufbruchsstimmung, Ironie und Halt. Diese Energie trägt mich durch die Pandemie, hier sind meine Lieder zum Lockdown:

„Am ersten Tag nach dem Weltuntergang“ (Element Of Crime): Ironie, Bissigkeit und Sehnsucht von Sven Regener und Band aus Berlin. „Alive“ (Pearl Jam): Der Songtitel ist ganz stark Programm! Wir werden auch das überleben! „Der Tag wird kommen“ (Kettcar): Der Song handelt eigentlich von Homophobie im Profifußball, steht aber auch generell für positive Veränderung. „You Cannot Cast Out The Demons“ (Get Well Soon): Zwischen Melancholie, Verzweiflung und Zuversicht. Einfach schöne Indie-Pop-Musik von Konstantin Gropper und Band. „Our Darkness“ (Anne Clark): Kult-Song aus den 80ern von der Elektro-Pop-Ikone, die damit die New-Wave-Bewegung prägte. Etwas für dunklere Momente... „Suffer Well“ (Depeche Mode): „Schöner Leiden“ – vielleicht passt das gerade in die Zeit, da es uns trotz der Pandemie-Einschränkungen immer noch ganz gut geht. „Don’t Panic“ (Coldplay): Keine Panik, Leute! Wir kriegen das schon alles irgendwie hin! „Kein Zurück“ (Wolfsheim): Der Blick geht immer nach vorn. „The Beat(en) Generation“ (The The): Kultsong der britischen Rock- und Indieband vom Album „Infected“ – auch irgendwie passend in diesen Tagen... Youtube Playlist „November Has Come“ (Gorillaz): Musik für den November... „My Iron Lung“ (Radiohead): Starke Lungen können wir jetzt wirklich gut gebrauchen… „Happiness Is Easy“ (Talk Talk): Glücklichsein geht ganz leicht. Versuchen Sie es!