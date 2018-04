Erster „heute“-Moderator Carl Weiss mit 92 Jahren gestorben

Carl Weiss, der Moderator der ersten „heute“-Sendung im ZDF, ist tot. Der langjährige Journalist und Korrespondent ist im Alter von 92 Jahren gestorben, wie das ZDF am Donnerstag in Mainz mitteilte. Weiss moderierte die Nachrichtensendung am ersten ZDF-Sendetag, dem 1. April 1963, um 19.30 Uhr, und...