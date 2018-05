„Met Gala“: Himmlische Körper überall

Bei der „Met Gala“ hatte diesmal die katholische Kirche einiges zu sagen. Darum zeigten die Stars „himmlische Körper“ in New York. In der Modewelt sowie unter Schauspielern und Musikern gilt die Gala als Party des Jahres. Kim Kardashian erschien dazu ganz in Gold.

Foto: Jamie McCarthy / Getty Images