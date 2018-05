Jada Pinkett Smith fallen die Haare aus

Jada Pinkett Smith (46), US-Schauspielerin und Frau von Will Smith, leidet laut eigener Aussage unter Haarausfall. Sie sei oft gefragt worden, warum sie zurzeit einen Turban trage, sagte sie in der aktuellen Folge ihrer Facebook-Talkshow "Red Table Talk" vom Montag.

Eines Tages habe sie beim Duschen mehrere Haarbüschel in der Hand gehalten und das als "furchteinflößend" empfunden, erklärte sie ihrer Tochter Willow und ihrer Mutter Adrienne, mit denen sie seit Anfang Mai wöchentlich vor der Kamera sitzt. "Das war einer dieser Momente in meinem Leben, in dem ich buchstäblich vor Angst gezittert habe."

Medizinische Tests hätten bislang keinen Hinweis auf die Ursache ihres Haarausfalls geben können, sagte Pinkett Smith. Ihr Glaube an Gott helfe ihr jedoch, damit umzugehen: "Ich sehe, wie die höhere Macht jeden Tag Dinge wegnimmt", erklärte sie. Andere Menschen hätten mit viel schlimmeren Schicksalen - beispielsweise einer Krebserkrankung - zu kämpfen. Aus dieser "spirituellen Perspektive" gesehen sei ihr Haarverlust aushaltbar.