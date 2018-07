Kaley Cuoco: Schulter-OP statt Flitterwochen

Die Schauspielerin Kaley Cuoco (32, "The Big Bang Theory") hat sich einer Operation an der Schulter unterzogen - und das ausgerechnet kurz nach ihrer Hochzeit.

"Wenn deine "Flitterwochen" eine Schulter-OP sind und dein Ehemann genauso so glücklich aussieht lol", schrieb die US-Amerikanerin bei Instagram.

Dazu stellte sie ein Foto von sich im Krankenhausbett. Während ihr Mann, der Reiter Karl Cook, breit grinst, schaut Cuoco deutlich weniger begeistert drein. Das Paar hatte erst am vergangenen Samstag geheiratet. "lol" ist Netzjargon und steht für "Laughing Out Loud" (laut lachen).

Sie befinde sich aber auf "auf dem Weg der Besserung", fuhr die Schauspielerin fort. "Zum Glück ist wenigstens meine Haarfarbe perfekt", witzelte Cuoco. Sie sei sich sicher, Cook werde weitere "Perlen" mit seinen Followern teilen.

Das tat er dann auch: Unter anderem postete er ein Video, in dem Cuoco offenbar im Auto eingeschlafen ist und deutlich hörbar schnarcht. Seine frisch Angetraute höre sich an wie "ein notleidendes Walross", schrieb er dazu. "Ich liebe dich so sehr Schatz, aber wow!"

In der preisgekrönten Sitcom "The Big Bang Theory" spielt Cuoco die Ex-Kellnerin und Möchtegern-Schauspielerin Penny, die mit einer Clique von schrägen Naturwissenschaftlern befreundet ist.