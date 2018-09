Heiko Mass nimmt sein Rennrad mit nach New York

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) will zur nächsten UN-Vollversammlung in New York sein Rennrad mitnehmen. "Im Central Park gibt es eine Radstrecke, da will ich morgens vor dem täglichen Sitzungsmarathon ein paar Runden drehen", sagte der 51-Jährige der "Bild am Sonntag".

"Mal sehen, ob ich den ein oder anderen Kollegen mitschleppen kann." Der aus dem Saarland stammende SPD-Politiker ist Radsport-Fan und nahm an Triathlons teil, in seiner Jugend liebäugelte er damit, Radprofi zu werden.

Die UN-Generalversammlung beginnt ihre 73. Sitzungsperiode am 18. September am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York. Die jährliche Generaldebatte, bei der Staats- und Regierungschefs zu internationalen Themen Stellung beziehen, soll zwischen 25. September und 1. Oktober stattfinden.