Miranda Kerr: "Ich habe den Körper einer Mama"

Model Miranda Kerr (35) zeigt sich sechs Monate nach der Geburt des zweiten Sohnes vollkommen zufrieden mit dem eigenen Körper.

"Es ist echt wichtig, dass wir Frauen behutsam mit uns selbst umgehen und nicht denken, wir müssten nach einem Baby direkt wieder in Form sein", sagte Kerr dem australischen Magazin "Marie Claire".

"Ich habe den Körper einer Mama, und das ist gut so. Es macht mir nichts aus. Das gehört dazu." Sie habe zehn Monate lang ein Baby in ihrem Bauch getragen, und: "Es dauert zehn weitere Monate, bis man sich wieder wohl in einem Badeanzug fühlt. Oder länger. Oder nie."

Für Kerr und ihren Ehemann, Snapchat-Gründer Evan Spiegel (28), ist Söhnchen Hart das erste gemeinsame Kind. Aus ihrer 2013 geschiedenen Ehe mit dem Schauspieler Orlando Bloom (41) hat das Model den siebenjährigen Sohn Flynn. Die Eltern teilen sich das Sorgerecht.