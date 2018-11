Melania Trump enthüllt Weihnachtsdeko im Weißen Haus

Washington Die amerikanische First Lady ist traditionell für den Weihnachtsschmuck im Weißen Haus zuständig. Die dominante Farbe ist in diesem Jahr Rot.

Die US-First Lady Melania Trump hat am Montag die Weihnachtsdekoration des Weißen Hauses enthüllt. Unter dem Motto "American Treasures" ("Amerikanische Schätze") präsentierte sie in einem Video die aufwendig geschmückten Räume des Präsidentengebäudes in der Hauptstadt Washington.

Rot ist in diesem Jahr eine der dominanten Farben - ein "Symbol des Mutes und der Tapferkeit", wie das Weiße Haus mitteilte. "Unser Thema ehrt das Herz und den Geist des amerikanischen Volkes", sagte die 48-jährige Melania Trump, die traditionell für die Auswahl der Weihnachtsdeko zuständig ist. Die Dekoration zeige die "vielen Prachtstücke", die in den USA zu finden seien.

In der Kreuzhalle und dem großen Foyer seien 29 Bäume mit 14.000 roten Ornamenten behängt worden. Die Farbe lässt sich auch im US-Präsidentensiegel finden. Im Laufe des Monats Dezember erwartet das Weiße Haus nach einigen Angaben rund 30 000 Besucher.