Quentin Tarantino hat israelische Freundin geheiratet

US-Regisseur Quentin Tarantino (55) hat Medienberichten zufolge seine israelische Freundin Daniela Pick (35) geheiratet.

Nach Informationen des Promi-Magazins "People" feierten Tarantino ("Inglourious Basterds") und die Sängerin ihre Hochzeit am Mittwoch (Ortszeit) in Los Angeles. Auch israelische Medien berichteten am Donnerstag ausführlich über die Eheschließung. Die israelische Brautkleid-Designerin Dana Harel postete ein Bild des Hochzeitspaars bei Instagram. Tarantino und Pick hatten sich im Sommer vergangenen Jahres in Israel verlobt.

Pick hatte der israelischen Zeitung "Jediot Achronot" vor zwei Jahren gesagt, sie habe Tarantino 2009 bei der Filmpremiere von "Inglourious Basterds" in Tel Aviv kennengelernt. Damals seien sie drei Monate lang zusammen gewesen. Nach sechsjähriger Pause habe ein Telefongespräch dann den Funken wieder überspringen lassen.

Daniela Pick ist die Tochter des in Israel sehr bekannten Popsängers und Liedtexters Zvika Pick. Er hat unter anderem den Song "Diva" geschrieben, mit dem die israelische Sängerin Dana International 1998 beim Eurovision Song Contest siegte. Wegen gesundheitlicher Probleme konnte er laut einem Bericht des israelischen Fernsehens nicht zur Hochzeit seiner Tochter nach Los Angeles fliegen.