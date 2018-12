Neu-Delhi Die Bollywood-Schauspielerin und der US-Sänger haben ihre Vermählung groß in einem indischen Palast gefeiert.

Priyanka Chopra heiratet Nick Jonas in Indien

Die Bollywood-Schauspielerin Priyanka Chopra und der US-Sänger Nick Jonas haben am Wochenende geheiratet. Bei einer christlichen Zeremonie gab sich das Promi-Paar am Samstag in einem Palast der nordindischen Stadt Jodhpur das Jawort.

Der Vater des Bräutigams, Pastor Paul Jonas, habe die Trauung vollzogen, wie die Magazine "People" und "Vogue" berichteten.

Am Abend habe es ein Feuerwerk gegeben. Eine traditionell hinduistische Zeremonie war für Sonntag geplant, berichtete "Vogue". Gemäß indischer Tradition sollte der Bräutigam den Umaid-Bhavan-Palast zu Pferde betreten.

Begonnen hatten die Feierlichkeiten schon am Mittwoch. Zur Hochzeit geladen waren nur Familienmitglieder und Freunde. Mit einem Foto und einem Kommentar auf Instagram feierte das Paar seine Liebe und die Verschmelzung seiner Kulturen aber auch öffentlich: "Eines der besonderen Dinge, die uns unsere Beziehung gegeben hat, ist das Zusammenwachsen von Familien, die die Religionen und Kulturen des anderen lieben und respektieren", schrieben beide.

Die 36-Jährige Chopra, eine ehemalige "Miss World", und der zehn Jahre jüngere Texaner Jonas hatten sich im August verlobt, nachdem sie sich Medienberichten zufolge bei der Oscar-Zeremonie im vergangenen Jahr kennengelernt hatten. Glückwünsche erreichten das Paar über die sozialen Medien aus aller Welt.