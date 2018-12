Mariah Carey feiert Weihnachten mit echten Rentieren

US-Sängerin Mariah Carey (48) pflegt ihre Weihnachtstraditionen. Sie liebe es zu rodeln und in einem offenen Schlitten zu fahren, erzählte sie der "Berliner Morgenpost" (Dienstag).

"In Aspen, wo ich Weihnachten verbringen werde, sehen meine Zwillinge auch wieder den Weihnachtsmann - und wir haben echte Rentiere." Aspen ist eine Kleinstadt im US-Staat Colorado.

Careys Hit "All I Want For Christmas Is You" von 1994 gehört zu den meistgehörten modernen Weihnachtssongs. In einem Instagram-Video zeigte Carey kürzlich, wie ihre sieben Jahre alten Zwillinge Moroccan und Monroe im Auto die begleitenden Passagen des Lieds singen. Am Mittwoch gibt Carey ihr einziges Deutschland-Konzert in Berlin.

Dem "Economist" zufolge hat "All I Want For Christmas Is You" bereits mehr als 60 Millionen Dollar (53 Mio Euro) an Lizenzgebühren eingespielt. In den "Billboard"-Charts für Weihnachtstitel steht er auf dem ersten Platz vor Songs wie "Rockin' Around The Christmas Tree" von Brenda Lee und "Last Christmas" von Wham.