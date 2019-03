Berliner Eisbärchen zieht alle Blicke auf sich

Ein paar Tropfen können doch ein Eisbärenbaby nicht stoppen: An einem regenreichen Wochenende haben zahlreiche Menschen die neue Attraktion im Berliner Tierpark besucht.

Das noch namenlose Weibchen zeigte dabei das volle Programm: Es tollte herum, planschte im Wasser, trank bei Mama Tonja (9) und spielte mit ihr. Besucher reagierten mit Ahs und Ohs auf tollpatschige Szenen und zückten bei Bedarf den Regenschirm oder das Handy für Fotos.

Am Sonntag seien angesichts morgendlicher Sonne wohl noch mehr Besucher gekommen als beim ersten offiziellen Auftritt des Eisbärchens am Samstag, sagte ein Zoo-Sprecher auf Anfrage. Besucherzahlen gibt der Tierpark zu einzelnen Tagen nicht heraus.

Tonja und die Kleine hielten sich offensichtlich gerne draußen auf, so der Sprecher. Wer den Nachwuchs sehen will, muss laut Tierpark aber auch darauf gefasst sein, dass sich das Duo ab und an zum Ausruhen in die Wurfhöhle zurückzieht. In dem Stall hatte Tonja ihr Junges seit der Geburt am 1. Dezember aufgezogen. In den beiden Wintern zuvor hatten ihre Würfe nicht überlebt.