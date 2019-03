Jessica Simpson äußert Stolz über drittes Kind

Los Angeles Die Pop-Sängerin und Schauspielerin Jessica Simspon freut sich über ihr drittes Kind. Am Donnerstag brachte die Amerikanerin "ein perfektes Mädchen" zur Welt, wie sie ihre Fans auf Instagram wissen ließ.

Die US-Sängerin und Schauspielerin Jessica Simpson (38, "Ein Duke kommt selten allein") ist zum dritten Mal Mutter geworden. "Wir sind so glücklich und stolz, die Geburt unserer perfekten Tochter bekanntzugeben, Birdie Mae Johnson", schrieb sie am Mittwoch auf ihrem Instagram-Account.

Dazu postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto des neugeborenen Mädchens. Als Geburtstag des Babys gab sie den 19. März 2019 an, als Gewicht 4900 Gramm.

Simpson ist seit 2010 mit dem Ex-Footballer Eric Johnson zusammen, den sie 2014 heiratete. 2012 kam ihre gemeinsame Tochter Maxwell Drew zur Welt, 2013 Sohn Ace Knute.

Die ältere Schwester der Popsängerin Ashlee Simpson war Ende der 90er Jahre mit Songs wie "I Wanna Love You Forever" bekannt geworden und spielte in Filmen wie "Der Love Guru" (2008) mit. Seit einigen Jahren arbeitet die Texanerin verstärkt in der Modebranche.