Motsi Mabuse wünscht sich ein zweites Kind

München Die TV-Moderatorin sagt, sie sei ganz vernarrt in ihre kleine Tochter. Weiteren Nachwuchs kann sie sich durchaus vorstellen.

"Let’s Dance"-Moderatorin Motsi Mabuse (37) wünscht sich nach eigenen Worten baldmöglichst weiteren Nachwuchs. Mabuse und ihr Mann, der Profi-Tänzer Evgenij Voznyuk, hatten im vergangenen August eine kleine Tochter bekommen.

"Mein Mann und ich sprechen bereits von Baby Nummer zwei. Wir sind beide so unendlich verliebt in unsere Tochter, unseren kleinen Engel", sagte Mabuse dem Magazin "Bunte".

Nach der Geburt habe sie 14 Kilogramm abgenommen. "Ich wiege jetzt 57 Kilo bei einer Größe von 1,60 Metern. Ein paar Pfunde sollen noch purzeln", sagte die Tänzerin.

Auf Süßigkeiten wolle sie allerdings nicht verzichten. "Ich liebe weiße Schokolade in jeder Form. Ohne meine Schokoriegel zwischendurch kann ich nicht existieren."

An der Seite von Joachim Llambi und Jorge González entscheidet Mabuse als Jurorin, wer "Dancing Star 2019" wird. Finale in der RTL-Show ist am 14. Juni.