Los Angeles Miley Cyrus geht wieder auf Partnersuche - dafür möchte sie nicht kritisiert werden. Das stellte die US-Sängerin in einer Twitter-Stellungnahme klar.

Miley Cyrus will nicht fürs Daten angeprangert werden

US-Popsängerin Miley Cyrus möchte nach dem Ende ihrer Beziehung mit Schauspieler Liam Hemsworth auf Partnersuche gehen, ohne für ihren Lebensstil angefeindet zu werden.

"Gewöhnt euch dran, dass ich date - das ist der Punkt, an dem ich gerade stehe", heißt es am Ende einer mehrteiligen Stellungnahme, die die 26-Jährige am Freitag (Ortszeit) auf Twitter veröffentlichte.

Darin listet die "Wrecking Ball"-Sängerin ihren Ärger auf, unter anderem darüber, dass Männer und Frauen von der Öffentlichkeit unterschiedlich beurteilt würden. So würden Männer - "besonders die erfolgreichen" - selten für ihre sexuelle Freizügigkeit an den Pranger gestellt. "Sie ziehen von einer schönen Frau zur nächsten, meistens ohne Konsequenzen."

Während diese Männer "Schwarm" oder "Frauenheld" genannt würden, seien Frauen in dem Fall "Schlampen". Sie habe aber keine Lust, sich mit einer Verabredung zu Hause zu verstecken. Sie versuche einfach, in einer "Welt für Männer" gut zurechtzukommen, schrieb Cyrus weiter. "Wenn wir sie nicht besiegen können, schließen wir uns ihnen an!"