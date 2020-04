Johnny Depp ist neu bei Instagram

Berlin Ein Weg aus der Isolation: Während der Corona-Krise hat Johnny Depp die sozialen Medien für sich entdeckt. Über einen Mangel an Followern kann er nicht klagen.

US-Schauspieler Johnny Depp (56) ist jetzt auch bei Instagram. Nur einen Tag nach seiner Anmeldung bei dem Netzwerk hatte der Hollywoodstar ("Fluch der Karibik") am Freitag schon 1,8 Millionen Follower.

Depp postete zunächst zwei Beiträge, die ihn im kurzärmligen Hemd in einem höhlenartigen Raum sitzend zeigen. In einem Video sagt er: "Dies ist meine erste Erfahrung in der Welt der sozialen Medien, ich habe das nie zuvor getan."

Er selbst folgt auf Instagram Musikern wie Kendrick Lamar, Paul McCartney und Bob Dylan, dem Regisseur Tim Burton, mit dem er etliche Filme gedreht hat, und auch der französischen Schauspielerin und Sängerin Vanessa Paradis, mit der er 14 Jahre bis 2012 zusammen war.