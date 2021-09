Lisa Fitz: Bin weder links noch rechts, sondern sauer

Hebertsfelden (dpa) – Lisa Fitz hat von Politikern die Nase voll.

Der Deutschen Presse-Agentur sagte die Kabarettistin, die am 15. September ihren 70. Geburtstag feiert: "Oft werde ich gefragt, ob ich politisch links oder rechts sei. Meine Antwort darauf lautet: Ich bin weder links noch rechts – ich bin sauer!"

Als Gründe, warum sie unsere Politiker so verdrossen machen, zählt sie auf: konzeptlose Corona-Politik, Regierungsdevotheit, der Korruptionsskandal bei den Masken-Deals sowie der Lobbyismus, der "Politiker fest am Genick hat". Sie könnte diese Liste noch erweitern, sagte sie. "Es ist eine feige Zeit, in der sich Menschen gegenseitig übermäßig diskriminieren."

