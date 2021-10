Unermüdlich im Dienst: Die britische Königin Elizabeth II. nach einem Dankgottesdienst in London.

Britische Royals Queen benutzt erstmals Gehstock in der Öffentlichkeit

Erstmals seit vielen Jahren hat Queen Elizabeth II. (95) bei einem größeren Auftritt in der Öffentlichkeit einen Stock als Gehhilfe benutzt.

Die britische Königin setzte das Hilfsmittel am Dienstag bei einem Gedenkgottesdienst in der Londoner Westminster Abbey ein, wie auf Fotos zu sehen war. Sie wurde dabei von ihrer Tochter Prinzessin Anne begleitet. Britische Medien berichteten, es sei das erste Mal, dass die Königin aus nicht-medizinischen Gründen einen Stock nutzte.

Die Gehhilfe wurde der Monarchin gereicht, nachdem sie ihre Limousine verließ. Dann ging die Queen zu ihrem Sitz. Auch auf dem Rückweg nutzte sie das Hilfsmittel. Wie die Nachrichtenagentur PA meldete, hielt ihr Wagen zudem nicht am Hauptportal der Kathedrale, sondern an einem Eingang, von dem es näher zu ihrem Platz ist. Die Maßnahmen würden ihrem Komfort dienen, so PA weiter. Der Palast wollte die Hilfen nicht kommentieren.

2003 und 2004 hatte die Queen nach einer Knie-Operation einen Stock genutzt. Seitdem aber bewegte sie sich stets ohne Gehhilfe. Die Zeitung "Daily Mail" spekulierte, dass der Stock ihr nun über das unebene Pflaster am Eingang hinweg helfen sollte.

