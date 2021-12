Jada Pinkett Smith steht zu ihrem Haarausfall

Die US-Schauspielerin Jada Pinkett Smith hat auf Instagram eine kahle Linie auf ihrem Kopf gezeigt und damit ihre positive Einstellung zu ihrem Haarausfall geteilt.

"Ich und diese Alopecia werden Freunde", schrieb die 50-Jährige über ihre Erkrankung, durch die ihr stellenweise die Haare ausfallen.

Daneben postete sie auf Instagram ein Video, in dem sie sich mit dem Finger über die haarlose Linie fährt, die sich quer über ihren bereits kurz geschorenen Kopf zieht. "An diesem Punkt kann ich jetzt nur noch lachen", sagt Smith. Die kahle Stelle sei ganz plötzlich entstanden und sie habe sie ihren Fans zeigen wollen, bevor diese sich wunderten, so Smith.

Die Schauspielerin ("Bad Moms") hatte bereits 2018 in ihrer Facebook-Talkshow "Red Table Talk" über ihren Haarausfall gesprochen. Als sie das erste Mal unter der Dusche eine ganze Hand voller Haare hatte, sei das furchterregend gewesen, sagte sie damals. Heute ist sie sichtbar gelassener. Auf die kahle Linie wolle sie sich Strasssteinchen kleben, erklärt die Schauspielerin nun und lächelte in die Kamera.

© dpa-infocom, dpa:211229-99-531281/2