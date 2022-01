Caroline Frier bringt Tochter zur Welt

TV-Schauspielerin Caroline Frier ("Schwester, Schwester") ist zum ersten Mal Mutter geworden. Auf Instagram postete die 39-Jährige am Sonntag ein Selfie von sich mit ihrer Tochter.

Dazu schrieb sie: "It's my Birthday und das schönste Geschenk hab ich schon am 3. Januar 2022 bekommen - unsere Toni." Die Schwester von Komikerin Annette Frier hatte sich im Oktober 2021 auf Instagram mit ihrem Babybauch gezeigt. Im Juni hatte sie dort bekanntgegeben, dass sie einige Wochen zuvor geheiratet hatte. Laut "Gala" hatten Frier und ihr Partner Marc sich im Mai das Ja-Wort gegeben.

