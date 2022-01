Popsänger Sasha hatte keine einfache Kindheit

Der im nordrhein-westfälischen Soest geborene Popsänger Sasha ("If You Believe", "Slowly") hat nach eigenen Angaben keine einfache Kindheit gehabt.

"Wir hatten nicht viel Geld", sagte der 50-Jährige dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel bei Frankfurt. Zwar habe er keine unglückliche Kindheit verbracht - sei aber durch das Leben am finanziellen Minimum geprägt worden. "Wenn du jemals deine Klamotten bei "Rot-Kreuz Soest" gesucht hast, dann entwickelst du feine Antennen für Ungerechtigkeiten. Ich habe auch bei der Müllabfuhr gejobbt", erinnerte sich der Musiker.

Umso dankbarer sei er seiner Mutter, die ihn und seinen Bruder die meiste Zeit allein großgezogen habe. Ob es um den Besuch auf's Gymnasium oder den Traum, Entertainer beziehungsweise Musiker zu werden, gegangen sei: "Sie hat mich immer unterstützt", sagte er.

